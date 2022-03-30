Представлены работы по подготовке к предстоящему в Ереване Чемпионату Европы по боксу

В Ереване, в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, 21-31 мая впервые в нашей истории пройдет такое масштабное спортивное мероприятие – Чемпионат Европы по боксу. Об этом в ходе пресс-конференции сказал руководитель аппарата премьер-министра Республики Армения, председатель межведомственной комиссии по координации работ по проведению чемпионата Араик Арутюнян.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, п о словам Араика Арутюняна, это не случайно, так как популяризация спорта и здорового образа жизни является одним из приоритетов правительства. “ Вы знаете, что мы получили право на проведение этого мероприятия в прошлом году. Для координации работ создана межведомственная комиссия, куда включены представители различных сфер ”, - сказал руководитель аппарата премьер-министра.

Около Лебединого озера и на Северном проспекте будут созданы фан-зоны. Будет установлен большой экран, представлены фотографии участников спортивного мероприятия.

“Мы очень активно готовимся к этому мероприятию, и я уверен, что это будет один из лучших, если не лучший, чемпионат. Будет красивая церемония открытия, во время которой мы представим наше настоящее, прошлое и, конечно же, будущее”, — сказал Араик Арутюнян.

В пресс-конференции также приняли участие заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян, президент Федерации бокса Армении Ованес Овсепян, исполнительный директор Европейской конфедерации бокса (EUBC) Александр Егоров, менеджер турниров EUBC Драголюб Радович и технический делегат предстоящего в Ереване Чемпионата Европы Адам Кушиор.