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Представлены работы по подготовке к предстоящему в Ереване Чемпионату Европы по боксу

Представлены работы по подготовке к предстоящему в Ереване Чемпионату Европы по боксу

В Ереване, в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна,  21-31 мая впервые в нашей истории пройдет такое масштабное спортивное мероприятие – Чемпионат Европы по боксу. Об этом в ходе пресс-конференции сказал руководитель аппарата премьер-министра Республики Армения, председатель межведомственной комиссии по координации работ по проведению чемпионата Араик Арутюнян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, по словам Араика Арутюняна, это не случайно, так как популяризация спорта и здорового образа жизни является одним из приоритетов правительства. “Вы знаете, что мы получили право на проведение этого мероприятия в прошлом году. Для координации работ создана межведомственная комиссия, куда включены представители различных сфер”, - сказал руководитель аппарата премьер-министра.

Около Лебединого озера и на Северном проспекте будут созданы фан-зоны. Будет установлен большой экран, представлены фотографии участников спортивного мероприятия.

Мы очень активно готовимся к этому мероприятию, и я уверен, что это будет один из лучших, если не лучший, чемпионат. Будет красивая церемония открытия, во время которой мы представим наше настоящее, прошлое и, конечно же, будущее”, — сказал Араик Арутюнян.

В пресс-конференции также приняли участие заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян, президент Федерации бокса Армении Ованес Овсепян, исполнительный директор Европейской конфедерации бокса (EUBC) Александр Егоров, менеджер турниров EUBC Драголюб Радович и технический делегат предстоящего в Ереване Чемпионата Европы Адам Кушиор.


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