Вице-премьер Армении и  министр экономики ОАЭ обсудили возможности развития торгово-экономического сотрудничества

Вице-премьер Амбарцум Матевосян 29 марта встретился в Дубае с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Туком аль-Марри.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе встречи стороны представили особенности инвестиционного климата в Армении и ОАЭ, а также высоко оценили установившиеся между двумя странами добрососедские отношения, основанные на взаимном доверии и симпатии армянского и арабского народов.

Абдулла бин Тук аль-Марри подчеркнул необходимость информирования местных деловых кругов об инвестиционных возможностях двух стран.

Вице-премьер Матевосян отметил, что экономический компонент имеет ключевое значение для двустороннего сотрудничества. Высокую оценку получил тот факт, что эмиратские компании особенно в последние годы активно инвестируют в экономику Армении. В качестве ключевого фактора было отмечено подписанное в 2021 году соглашение между Фондом государственных интересов Армении и “Air Arabia” о создании национальной авиакомпании.

В целях дальнейшего развития и углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества была отмечена важность проведения в Абу-Даби очередного заседания межправительственной комиссии, что является важным условием обеспечения желаемого уровня динамики двустороннего сотрудничества. Напомним, первое заседание комиссии состоялось в мае 2019 года в Ереване.

С точки зрения туризма, а также активизации торгово-экономических отношений, была подчеркнута важность наличия прямого авиасообщения между двумя странами, а также рейсов в Абу-Даби, Дубай, Шарджу и обратно.

Вице-премьер отметил, что участие Армении в выставке “ExpoDubai-2020” имеет особое значение для развития экономического сотрудничества, и поблагодарил за поддержку, оказанную ОАЭ в организации участия Армении в мероприятии.

Напомним, что вице-премьер Амбарцум Матевосян принимает участие в мероприятии “Ежегодный инвестиционный форум-2022” в ОАЭ.