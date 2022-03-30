Азербайджан объявил депутата Госдумы РФ в международный розыск

Азербайджан объявил в международный розыск российского депутата Михаила Делягина. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Михаил Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Польши и Азербайджана и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности последнего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это заявление "никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации".

"В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проведено расследование в связи с недавними выступлениями в СМИ депутата Государственной думы Российской Федерации, заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаила Геннадьевича Делягина, противоречащими принципам сотрудничества двух стран. В связи с этим Азербайджан объявил Делягина в международный розыск", — говорится в сообщении.