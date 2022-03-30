Азиатские индексы выросли - 30-03-22

ТОКИО, 30 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.80% и составил 28027.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.21% и составил 1967.60 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.96% и составил 3266.60 пункта, а HANG SENG вырос на 1.39% и составил 22232.03 пункта.