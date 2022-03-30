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Генсек НАТО считает, что Украина сама должна решать вопрос нейтралитета

Генсек НАТО считает, что Украина сама должна решать вопрос нейтралитета

 Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сама должна решать, становиться ли кандидатом на вступление в альянс или придерживаться нейтрального статуса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уважаем все решения суверенной и независимой нации, вне зависимости от того, предложит ли она свою кандидатуру на вступление или нет. Украина также сама должна принимать решение по своему возможному нейтральному статусу. Но я отмечу, что речь пока идет не о принятом решении, а о намерении", - сказал Столтенберг в интервью французскому изданию Le Monde.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО. Нейтральный статус Украины также обсуждается на переговорах с Россией.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.


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