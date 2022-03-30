Генсек НАТО считает, что Украина сама должна решать вопрос нейтралитета

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сама должна решать, становиться ли кандидатом на вступление в альянс или придерживаться нейтрального статуса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уважаем все решения суверенной и независимой нации, вне зависимости от того, предложит ли она свою кандидатуру на вступление или нет. Украина также сама должна принимать решение по своему возможному нейтральному статусу. Но я отмечу, что речь пока идет не о принятом решении, а о намерении", - сказал Столтенберг в интервью французскому изданию Le Monde.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО. Нейтральный статус Украины также обсуждается на переговорах с Россией.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.