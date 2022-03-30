Министр обороны Великобритании прибыл в Баку с однодневным визитом
17:19, 30 Март, 2022
Министр обороны Великобритании Джеймс Хеппи прибыл в Баку с однодневным визитом. Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, это первый визит министра обороны этой страны в Азербайджан.
В рамках визита состоятся встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
Основными темами для обсуждения станут возможности расширения сотрудничества Великобритании и Азербайджана в сфере обороны,ситуация в Украине, нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном и состояние мирного процесса. Министр также обсудит сотрудничество в области разминирования.
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