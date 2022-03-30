Министр обороны Великобритании прибыл в Баку с однодневным визитом

Министр обороны Великобритании Джеймс Хеппи прибыл в Баку с однодневным визитом. Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, это первый визит министра обороны этой страны в Азербайджан.

В рамках визита состоятся встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Основными темами для обсуждения станут возможности расширения сотрудничества Великобритании и Азербайджана в сфере обороны,ситуация в Украине, нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном и состояние мирного процесса. Министр также обсудит сотрудничество в области разминирования.