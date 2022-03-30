Эмиль Ордуханян избран директором Института философии, социологии и права НАН Армении

На заседании президиума Национальной академии наук Республики Армения 30 марта кандидат политических наук, доцент Эмиль Ордуханян был избран директором Института философии, социологии и права НАН Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национальной академии наук Армении, кандидатура Эмиля Ордуханяна была выдвинута бюро отделения арменоведения и общественных наук НАН.

Научный коллектив Института философии, социологии и права Национальной академии наук Республики Армения выдвинул кандидатуру исполняющей обязанности директора института Анаит Джиджян.

Эмиль Ордуханян был избран тайным голосованием 14 членов президиума Национальной академии наук Республики Армения при 9 голосах "за" и 3 "против". Анаит Джиджян получила 3 голоса за и 9 против. 2 бюллетеня были признаны недействительными.