Макрон намерен провести новый телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает провести новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным на текущей неделе. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил в среду официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь по итогам заседания Совета министров в Елисейском дворце.

"Президент Путин во вторник обещал вернуться к разговору с президентом Макроном, чтобы обменяться мнения [по ситуации в Мариуполе]. Вероятно, что новый разговор между президентами Франции и России состоится на этой неделе", - сказал Атталь.

Это будет десятый разговор Макрона и Путина с момента начала специальной военной операции РФ. Предыдущий телефонный разговор двух лидеров, в ходе которого, обсуждалась, в частности, ситуация в Мариуполе, состоялся во вторник вечером. Путин подробно информировал Макрона о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя.

Макрон посещал Москву 7 февраля для переговоров с российским коллегой. На следующий день французский лидер побывал в Киеве. После диалога в Москве Макрон и Путин на регулярной основе проводят телефонные разговоры.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, государства ЕС, Великобритания, а также ряд других стран ввели санкции против российских физических и юридических лиц.