Ваграм Думанян принял чемпионов и медалистов Европы по пулевой стрельбе

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян 30 марта принял сборную Армении по стрельбе, которая вернулась с чемпионата Европы по пулевой стрельбе, проходившего в Норвегии с 7 золотыми и 3 серебряными медалями. В командном зачете Армения зафиксировала беспрецедентный результат, и заняла первое место.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, на встрече присутствовали также заместитель министра ОНКС Карен Гилоян, президент Федерации стрельбы Армении Артур Ованнисян, генеральный секретарь ФСА Арег Сарибекян, главный тренер сборной Сейран Никогосян.

Ваграм Думанян поздравил медалистов с впечатляющими результатами.

Ваграм Думанян подчеркнул, что любые результаты и медали удостаиваются соответствующего внимания со стороны государства.

Замминистра МСФО Карен Гилоян отметил, что финансирование будет увеличено, чтобы стрелки могли участвовать в Олимпийских рейтинговых турнирах.

Двукратная золотая медалистка чемпионата Европы Лилит Мкртчян призналась, что пока полностью не осознает, какой успех они зафиксировали в таком важном зачете.

По словам главного тренера сборной Сейрана Никогосяна, результаты чемпионата Европы намного выше, чем они ожидали.

В соревнованиях по бегущей мишени, нормальному бегу, 30+30 выстрелов в женском одиночном разряде звание чемпиона завоевала Лилит Мкртчян, набрав 561 очко.

В том же виде среди молодежи представители Армении завоевали еще две золотые медали: Гор Хачатрян (571 очко) и Гоар Арутюнян (556 очков).

Представители Армении завоевали медали и в смешанном беге, 20 + 20 выстрелов. Среди взрослых золотой медалисткой стала Лилит Мкртчян (373 очка), серебряную медаль завоевала Арусяк Григорян (370 очков).

В борьбе среди молодежи Гор Хачатрян и Гоар Арутюнян также завоевали золотые медали. Они заняли первое место и в командном миксе, 20 + 20 выстрелов, второе место заняли Ованнес Маргарян и Лилит Мкртчян.