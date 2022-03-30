ООН сообщила, что в соседние с Украиной страны прибыли более 4 млн беженцев

Более 4 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 29 марта число покинувших Украину беженцев достигло 4 019 287. За сутки оно увеличилось более чем на 117 тыс. человек.

В частности, в Польшу с 24 февраля по 29 марта прибыли 2 336 799 беженцев, в Румынию - 608 936, в Молдавию - 387 151, в Венгрию - 364 804.