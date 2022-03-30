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СМИ: на нефтехранилище на севере Ливана произошел взрыв

СМИ: на нефтехранилище на севере Ливана произошел взрыв

Резервуар с мазутом взорвался в среду на хранилище горюче-смазочных материалов на окраине города Триполи на севере Ливана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила телестанция "Аль-Манар".

По ее данным, в результате вспыхнувшего пожара в районе Джебель-Баддави среди местных жителей есть как минимум один погибший. Кареты Ливанского общества Красного Креста и Исламской медицинской ассоциации доставляют пострадавших в городской госпиталь, их численность уточняется.

Причины происшествия пока не установлены, полиция ведет расследование.


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