СМИ: на нефтехранилище на севере Ливана произошел взрыв

Резервуар с мазутом взорвался в среду на хранилище горюче-смазочных материалов на окраине города Триполи на севере Ливана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила телестанция "Аль-Манар".

По ее данным, в результате вспыхнувшего пожара в районе Джебель-Баддави среди местных жителей есть как минимум один погибший. Кареты Ливанского общества Красного Креста и Исламской медицинской ассоциации доставляют пострадавших в городской госпиталь, их численность уточняется.

Причины происшествия пока не установлены, полиция ведет расследование.