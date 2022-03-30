Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши назвал нынешнюю ситуацию на Украине попыткой Запада создать второй Афганистан, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь", - заявил министр.

Встреча министров иностранных дел РФ и Пакистана состоялась в Китае в ходе заседания третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.