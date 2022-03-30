Представитель ЗПЧ Армении на встрече в Вене коснулась актуальности вопроса армянских военнопленных

Представитель Омбудсмена Армении Анна Карапетян приняла участие в первой дополнительной встрече ОБСЕ на тему «Международное сотрудничество, направленное на борьбу с нарушениями международного гуманитарного права и нарушениями прав человека», которая состоялась в Вене 28-29 марта 2022 года.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена Армении, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с требованиями и применением прав человека и международного гуманитарного права. Особое внимание было уделено ситуации, в которое попадает гражданское население при конфликтах и влиянию конфликтов на них, лучшим опытам по расследованию и документированию нарушений прав человека и международного гуманитарного права, в том числе и цифровыми технологиями, поддерживающими национальные учреждения по правам человека.

На обсуждении выступила и представитель ЗПЧ Армении. Она, на основе фактов, приводимых во внеочередных докладах Омбудсмена РА представила нарушения Азербайджаном прав человека и международного гуманитарного права в ходе Арцахской войны, а также гуманитарный кризис, возникший в Арцахе вследствие войны. Также, нарушения международного гуманитарного права и прав человека азербайджанской стороны, направленные против приграничного населения РА, пытки, совершенные азербайджанцами в отношении военнопленных армянской стороны.

В частности, в выступлении было отмечено, что присутствие ВС Азербайджана создает серьезные гуманитарные проблемы для приграничных жителей Армении. В результате действий азербайджанских властей, нарушающих все общепризнанные нормы международного права, в Арцахе люди неделями были лишены газоснабжения, что препятствовало реализации их основных прав на здоровье, образование, работу и других прав.

В результате агрессивных действий Азербайджана в последние дни возникли не только социальные, но и серьезнейшие проблемы безопасности.

Представитель ЗПЧ особо коснулась и актуальности вопроса возвращения содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц.

В своей речи она строго осудила преступное поведение Азербайджана и призвала национальные учреждения по правам человека и международные организации к действиям, чтобы остановить геноцидальную политику, направленную против населения Арцаха. Представитель ЗПЧ в своей речи отметила также важность обеспечения присутствия международных организаций в зонах вооруженных конфликтов, и в ходе конфликтов, и после них, в качестве гарантий и механизмов защиты прав мирного населения.