В Шанхае расширен локдаун из-за коронавируса

В западных районах Шанхая ввели локдаун раньше, чем планировалось из-за роста заболеваемости COVID-19. Как сообщает АР, 30 марта правительство КНР сообщило о выявлении за сутки 5987 новых случаев заражения коронавирусом, всего по стране суточный прирост составил 8825, передает Арменпресс.

В связи с этим в некоторых западных районах Шанхая жилищные комитеты уведомили людей об ограничении передвижения. Администрация юго-западного района Минхан объявила, что движение общественного транспорта будет приостановлено до 5 апреля.

Изначально планировалось, что локдаун будет поделен на две фазы: с 28 марта по 1 апреля будет закрыта часть города к востоку от реки Хуанпу, с 1 апреля - к западу. За это время чиновники планировали провести тестирование на коронавирус 26 млн горожан.

Локдаун в городе может негативно сказаться на китайской экономике. По оценкам исследователей из Гонконга, строгая изоляция в Шанхае может привести к снижению реального ВВП Китая на 4% на время действия ограничений.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.