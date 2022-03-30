Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 10-13 градусов

Днем 30-го марта, 31-го марта, с 1 по 4 апреля в Армении осадков не ожидается. С 2 по 4 апреля возможно усиление ветра до 14-16 м/с.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха днем 30 марта, 31 марта, с 1 по 3 апреля постепенно повысится на 10-13 градусов.

В областях 30 марта и 31 марта днем, с 1 по 4 апреля осадков не ожидается. Ночью 31-го марта в некоторых районах возможны осадки.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, 2-4 апреля в отдельных местах ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.

В Арцахе 30-го и 31-го марта днем осадков не будет.