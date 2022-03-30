Французские компании призвали строго соблюдать санкции против России

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские компании, которые работают в России, строго соблюдать европейские санкции против РФ, передает Арменпресс.

"Позиция Франции очень четкая: санкции, все санкции, ничего кроме санкций... Поэтому единственное, о чем мы просим (французские - ред.) компании - строго соблюдать санкции, принятые на политическом уровне", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.

По его словам, цель экономических санкций против РФ - не навредить европейским предпринимателям, а ударить по российскому руководству.

Во вторник французская компания Decathlon заявила о приостановке работы магазинов в России. В то же время компании Leroy-Merlin и Auchan решили продолжить свою деятельность в РФ.

ЕС ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине.