ВОЗ сообщила о росте на 43% числа умерших от ковида в мире за неделю

Более 10 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 45 тыс. умерли. Число летальных исходов выросло на 43% по сравнению с предшествующими семью днями, а число случаев заражения сократилось на 14%, как передает Арменпресс, об этом сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, "с 21 по 27 марта число новых случаев COVID-19 снизилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей, однако за тот же период на 43% выросло количество смертей, что, видимо, связано с изменением в определении смерти от COVID-19 в некоторых странах региона Америки (Чили и США) и с ретроспективной корректировкой [данных] из Индии и региона Юго-Восточной Азии". За неделю в ВОЗ поступили сообщения о заражении 10 805 132 человек. Зарегистрировано 45 711 летальных исходов.

Уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (с 14 по 20 марта) зафиксировано во всех шести регионах ВОЗ. Особенно сильно это проявилось в Восточном Средиземноморье (минус 32%), Африке (минус 29%) и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 24%). В Европе, на которую приходится 49% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, заболеваемость снизилась на 4%. Рост смертности зафиксирован в Америке (на 182%) и Юго-Восточной Азии (на 116%). В остальных регионах она снизилась, причем особенно заметно в Африке (на 30%), Восточном Средиземноморье (на 22%) и Европе (на 17%).

Республика Корея сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю - 2 442 195. Далее следуют Германия (1 576 261), Вьетнам (1 127 716), Франция (845 119) и Италия (503 932). В Чили зарегистрировано больше всего умерших за семь дней (11 858). Далее следуют США (5 367), Индия (4 525), Россия (2 859) и Республика Корея (2 471).

По состоянию на 19:10 мск 29 марта в ВОЗ поступили сведения о 481 756 671 инфицированном и 6 127 981 умершем. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 342 231, летальных исходов - на 2 841.