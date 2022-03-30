Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 553

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 553, скончались 9 человек, согласно данным официального сайта StopCov.

С начала пандемии в Грузии выявлено 1 647 796 случаев заражения, передает Арменпресс.

За последние 24 часа вылечились 1 021 человек, а с начала пандемии –1 623 453. Скончались 16 739.

За сутки сделано 24 461 тест на коронавирус, в том числе 22 232 на антиген и 2 229 ПЦР-тестов.

Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,26%, за последние 14 дней – 3,65%, за последние семь дней – 2,89%.

К этому времени сделано 2 857 215 прививок, в том числе за последние сутки – 1 950.

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 555 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.