- 15:20 Страны СНГ намерены в мае обсудить меры по минимизации влияния западных санкций
- 15:16 В Шанхае расширен локдаун из-за коронавируса
- 15:10 Вице-премьер Армении обсудил с представителями компаний «Масдар» и «Карфур» возможности расширения сотрудничества
- 14:41 Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 10-13 градусов
- 14:32 Французские компании призвали строго соблюдать санкции против России
- 14:18 В СНБ Арцаха будет создано боевое подразделение
- 14:14 ВОЗ сообщила о росте на 43% числа умерших от ковида в мире за неделю
- 14:07 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 553
- 13:39 Лицо, разыскиваемое правоохранительными органами РФ, задержано на КПП Баграташена
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- 13:14 Принято к производству уголовное дело по факту обстрела трактора жителя Степанакерта ВС Азербайджана
- 12:51 В Арцахе проведены пенсионные реформы, в том числе и касающиеся военнослужащих
- 12:40 В России снизились цены на популярные товары
- 12:38 В ВБ заявили об уязвимости стран, ввозящих энергоносители и продовольствие
- 12:27 Из-за камнепада на автодороге Капан-Татев движение на ней стало односторонним
- 12:25 Армянские стрелки подвели итоги чемпионата Европы
- 11:49 Председатель Национального собрания Арцаха ситуацию на линии соприкосновения считает относительно спокойной
- 11:46 Вице-премьер Армении встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию
- 11:29 Обсуждаются подготовительные работы к чемпионату Европы по боксу, который будет проведен в Ереване
- 11:18 В Армении за прошедший день подтверждено 14 случаев заболевания COVID-19, летальных исходов не зарегистрировано
- 11:16 СМИ: ЕК предложила, чтобы Украина экспортировала продовольствие через Балтийское море
- 11:05 Закрытие 11 российских южных аэропортов продлено до 7 апреля
- 10:40 Видеокамеры Кавказского заповедника биоразнообразия зафиксировали еще одного леопарда
- 10:30 Отношения Москвы и Пекина выдержали испытания, заявил глава МИД Китая
- 10:20 Военные Южной Кореи сообщили об успешном испытании космического снаряда
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20:54, 26.03.2022
2557 просмотров Командование миротворческого контингента РФ призвало Азербайджан отвести войска
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2372 просмотров Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряженной: МИД Республики Армения
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2357 просмотров Продвижение азербайджанских ВС на данный момент предотвращено, но противник все еще не вернулся на исходные позиции
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