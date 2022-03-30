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Лицо, разыскиваемое правоохранительными органами РФ, задержано на КПП Баграташена

Лицо, разыскиваемое правоохранительными органами РФ, задержано на КПП Баграташена

29-го марта сотрудники Баграташенского отделения полиции подвергли приводу в отделение полиции Ноемберяна гражданина Мераба Дж.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Полиции Армении. Мераб Дж был объявлен в розыск с 15 ноября  2018 года. Он разыскивался полицией Ростова-на-Дону по обвинению по статье 158 УК РФ (кража).

Об обнаружении был проинформирован инициатор розыска.

Избрана мера пресечения – арест.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.
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