Лицо, разыскиваемое правоохранительными органами РФ, задержано на КПП Баграташена
13:39, 30 Март, 2022
29-го марта сотрудники Баграташенского отделения полиции подвергли приводу в отделение полиции Ноемберяна гражданина Мераба Дж.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Полиции Армении. Мераб Дж был объявлен в розыск с 15 ноября 2018 года. Он разыскивался полицией Ростова-на-Дону по обвинению по статье 158 УК РФ (кража).
Об обнаружении был проинформирован инициатор розыска.
Избрана мера пресечения – арест.Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.
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