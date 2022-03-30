В ВБ заявили об уязвимости стран, ввозящих энергоносители и продовольствие

Конфликт на Украине показал уязвимость стран, импортирующих энергоносители и продовольствие. Такое мнение высказал президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас, выступая в среду на проходящем в Дубае Всемирном правительственном саммите, передает Арменпресс.

"Многие страны Ближнего Востока и Северной Африки зависят от углеводородов, которые обеспечивают их экономический рост и экспорт, но одновременно способствуют увеличению выброса парниковых газов, - отметил президент ВБ. - Страны, импортирующие энергоносители и продовольствие, также уязвимы, что со всей очевидностью проявилось в ходе трагической войны на Украине".

"Экономический рост региона [Ближнего Востока и Северной Африки] еще больше усложнит эти вызовы, - указал Мэлпас. - Население региона, как ожидается, удвоится к 2050 году. Учитывая нынешние демографические тенденции, странам региона придется создать 300 млн новых рабочих мест. Если не принять срочных мер, многие страны отстанут, что серьезно скажется на жизни людей и стабильности в обществе".

"В глобальной перспективе расширение доступа к чистой энергетике станет критически важным для развития, - подчеркнул президент ВБ. - 760 млн человек, многие из которых живут в беднейших странах, лишены доступа к электричеству".

"Мир переживает коренную перестройку глобального рынка нефти и газа, когда гибкость в поставках со стороны стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива будет критически важной для борьбы с волатильностью в ближайшие месяцы", - отметил Мэлпас.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.