Вице-премьер Армении встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию

Вице-премьер Амбарцум Матевосян в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты 29 марта встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан, обсудил с ней широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, на встрече собеседники высоко оценили сотрудничество по диверсификации экономики, человеческому капиталу и устойчивому экономическому развитию, были обсуждены особенности ситуации в стране, не имеющей выхода к морю.

Стороны коснулись и возможностей сотрудничества в направлении оцифровки, а также содействия инвестициям.

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию выразила готовность содействовать частному сектору в вопросах оценки готовности к оцифровке и разработки дорожной карты.

Была достигнута договоренность продолжить обсуждения в рабочем порядке для разработки конкретных инициатив в сфере содействия инвестициям.

Вице-премьер Амбарцум Матевосян от имени правительства Армении подтвердил обязательство содействовать реализации целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.