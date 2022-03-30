Обсуждаются подготовительные работы к чемпионату Европы по боксу, который будет проведен в Ереване

Во главе с руководителем Аппарата премьер-министра Араиком Арутюняном состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены подготовительные работы к предстоящему чемпионату Европы по боксу, который пройдет в Ереване с 21 по 31 мая.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, представители межведомственной комиссии, созданной для координации работ по проведению первенства, представили проделанную и текущую работу.

Чемпионат Европы пройдет в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. Ожидается участие представителей из 35 стран, в Армению прибудут около 280 боксеров.

На совещании было представлено, что все инфраструктуры, необходимые для должной организации и проведения чемпионата будут в готовности, в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком.

Были обсуждены и вопросы, связанные с церемонией открытия турнира, размещением спортсменов, с их безопасностью и освещением чемпионата.

В частности, на территории, прилегающей к Лебединому озеру, будет создана фан-зона с большим экраном.

Подводя итоги совещания, Араик Арутюнян подчеркнул, что для проведения чемпионата на высшем уровне необходима эффективная работа по всем намеченным направлениям.