В Армении за прошедший день подтверждено 14 случаев заболевания COVID-19, летальных исходов не зарегистрировано

По состоянию на 11:00 30 марта в Армении всего подтверждено 422 498 случаев заражения COVID-19, 409 879 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 611 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 332 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 1 998 тестов. Подтверждено 14 случаев заболевания COVID-19, 26 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего проведено 2 931 199 тестирований.