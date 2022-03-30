Закрытие 11 российских южных аэропортов продлено до 7 апреля

Росавиация в шестой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

До 3:45 по московскому времени 7 апреля продлено ограничение полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, как передает Арменпресс, об этом сообщило ведомство.

Авиакомпаниям по-прежнему рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, заверили в ведомстве.

Ограничения на полеты внутри России были введены 24 февраля.