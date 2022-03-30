Отношения Москвы и Пекина выдержали испытания, заявил глава МИД Китая

Отношения РФ и КНР с начала года выдержали новые испытания меняющейся международной обстановки и сохранили правильное направление, как передает Арменпресс, об этом заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"С начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания серьезных изменений международной обстановки, сохранили правильное направление и устойчивую тенденцию развития", - заявил Ван И.

Лавров находится в Китае с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана и расширенной "тройке" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан).