Военные Южной Кореи сообщили об успешном испытании космического снаряда

Военные Республики Корея успешно провели испытания первого твердотопливного космического снаряда южнокорейской разработки. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило министерство национальной обороны на своем сайте.

"Научно-исследовательский центр обороны 30 марта в присутствии министра обороны и других ключевых лиц произвел первый успешный пуск, направленный на проверку функционирования твердотопливного космического снаряда южнокорейской разработки", - говорится в сообщении. Отмечается, что испытания, связанные с системами твердотопливного двигателя, в прошлый раз состоялись в июле 2021 года.