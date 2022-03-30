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Военные Южной Кореи сообщили об успешном испытании космического снаряда

Военные Южной Кореи сообщили об успешном испытании космического снаряда

Военные Республики Корея успешно провели испытания первого твердотопливного космического снаряда южнокорейской разработки. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило министерство национальной обороны на своем сайте.

"Научно-исследовательский центр обороны 30 марта в присутствии министра обороны и других ключевых лиц произвел первый успешный пуск, направленный на проверку функционирования твердотопливного космического снаряда южнокорейской разработки", - говорится в сообщении. Отмечается, что испытания, связанные с системами твердотопливного двигателя, в прошлый раз состоялись в июле 2021 года.


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