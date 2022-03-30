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США предложили Израилю помощь в связи с терактом близ Тель-Авива

США предложили Израилю помощь в связи с терактом близ Тель-Авива

Власти США осуждают теракт близ Тель-Авива, предлагают Израилю помощь в связи с произошедшим. Как передает Арменпресс, об этом написал во вторник у себя в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы потрясены сегодняшним терактом близ Тель-Авива и поддерживаем наших израильских союзников перед лицом такого варварства. Это третья подобная атака за 11 дней. Мы предложили всю соответствующую поддержку премьер-министру [Израиля Нафтали] Беннету и его правительству", - написал он.

Во вторник вооруженный автоматическим оружием 26-летний палестинец открыл огонь по прохожим в городе Бней-Брак близ Тель-Авива, в результате чего пятеро израильтян были убиты. За одну неделю жертвами терактов, по данным МИД еврейского государства, стали 11 израильтян. В этой связи израильская армия направляет дополнительные воинские подразделения на Западный берег реки Иордан.


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