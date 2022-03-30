Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 29 марта автодорога Ттуджур-Навур закрыта для всех видов транспорта. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Дорожный департамент перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.