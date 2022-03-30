Европейские индексы выросли - 29-03-22
МОСКВА, 30 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.79% и составил 14820.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 3.08% и составил 6792.16 пункта, британский FTSE вырос на 0.86% и составил 7537.25 пункта, а российский RTSI вырос на 7.11% и составил 881.59 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 09:14 Европейские индексы выросли - 29-03-22
- 09:13 Американские индексы выросли - 29-03-22
- 09:11 Цены на цветные металлы - 29-03-22
- 09:10 Цены на драгоценные металлы - 29-03-22
- 09:07 Цены на нефть выросли - 29-03-22
- 08:52 Шант Саркисян - один из лидеров индивидуального чемпионата Европы по шахматам
- 08:42 ФФА, тренерский штаб сборной Армении и футболисты выступили с заявлением
- 29.03-21:55 «Огромными шаги» России и «революционные» предложения Украины: итоги стамбульской встречи
- 29.03-21:49 Арман Андреасян стал серебряным призером Чемпионата Европы по вольной борьбе
- 29.03-21:46 Путин и Макрон заявили, что гумоперация в Мариуполе сейчас невозможна
- 29.03-20:22 Путин и Макрон проводят переговоры по телефону
- 29.03-19:56 Минобороны России предпринимает активные действия по деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха: Захарова
- 29.03-19:50 Мединский сообщил о предложении Киева решить судьбу Крыма на переговорах
- 29.03-18:45 Международное сообщество должно остановить диктатора Алиева: баскский депутат
- 29.03-18:41 Госминистр Арцаха провел совещание с руководителями всех служб гражданской обороны страны
- 29.03-18:07 Эдмон Казарян назначен и.о. директора зоопарка Еревана
- 29.03-17:59 Агрессия Азербайджана обусловлена внешнеполитическими процессами: президент Арцаха
- 29.03-17:40 Президент Ваагн Хачатурян принял посла Казахстана в Армении
- 29.03-17:35 Состоялась встреча глав МИД Армении и Грузии
- 29.03-17:32 Предстоящие на 30 марта мероприятия
- 29.03-17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-03-22
- 29.03-17:30 Азиатские индексы - 29-03-22
- 29.03-17:06 Советник премьер-министра Армении обсудил в Иране вопросы углубления экономического сотрудничества
- 29.03-17:04 Роза Лин выступит под номером 17 в первом полуфинале конкурса «Евровидение 2022»
- 29.03-17:04 Минобороны РФ сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях
21:42, 24.03.2022
2760 просмотров МИД Армении ожидает от МС РФ шагов по немедленному возвращению азербайджанских войск на исходные позиции
20:54, 26.03.2022
2553 просмотров Командование миротворческого контингента РФ призвало Азербайджан отвести войска
11:01, 25.03.2022
2361 просмотров Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряженной: МИД Республики Армения
21:26, 24.03.2022
2355 просмотров Продвижение азербайджанских ВС на данный момент предотвращено, но противник все еще не вернулся на исходные позиции
20:28, 25.03.2022
1898 просмотров Президент Республики Арцах созвал расширенное заседание Совета безопасности