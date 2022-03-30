Шант Саркисян - один из лидеров индивидуального чемпионата Европы по шахматам

Армянский гроссмейстер Шант Саркисян - один из лидеров индивидуального чемпионата Европы.

Как передает «Арменпресс», в 3 туре индивидуального первенства Европы по шахматам из представителей Армении победу одержал лишь Шант Саркисян. Последний с 3 очками из 3 возможных в числе лидеров. По 2,5 очка набрали Габриэль Саркисян, Артур Давтян, Самвел Тер-Саакян и Айк Мартиросян. 2 очка имеют Мануэл Петросян и Мамикон Гарибян. У Роберта Ованнесяна 1,5 очка, у Эмина Оганяна - 1 очко.

В этом году индивидуальный чемпионат Европы по шахматам проходит в Словении, в городе Брежице. Он начался 26 марта и завершится 7 апреля. Официальная церемония открытия турнира состоялась 26 марта. Чемпионат состоит из 11 туров, и проводится по швейцарской системе. Призовой фонд составляет 100 000 евро, из которых шахматист, занявший первое место, получит 20 000, второе - 15 000, третье - 10 000 евро.