Путин и Макрон заявили, что гумоперация в Мариуполе сейчас невозможна

Елисейский дворец констатировал по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэль Макрона и российского лидера Владимира Путина, что гуманитарная операция в Мариуполе невозможна "на данном этапе". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом передает агентство Франс Пресс.

Телефонный разговор Макрона и Путина состоялся во вторник вечером.

Как сообщили в Елисейском дворце, лидеры обсудили ситуацию на Украине и возможность организации гуманитарной операции в Мариуполе. По итогам разговора констатировали, что ее проведение на данном этапе "невозможно".