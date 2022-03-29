Путин и Макрон проводят переговоры по телефону

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят телефонный разговор. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Беседа началась после 18:00 мск.

В конце прошлой недели французский лидер заявлял, что собирается обсудить с Путиным гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя, которую Франция решила организовать вместе с Грецией и Турцией.