Госминистр Арцаха провел совещание с руководителями всех служб гражданской обороны страны

Госминистр Республики Арцах, начальник гражданской обороны Артак Бегларян 29 марта провел совещание с руководителями всех служб гражданской обороны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата госминистра Арцаха, Бегларян, касаясь вторжения азербайджанских ВС в село Парух и провокаций в направлении близлежащих населенных пунктов, оценил предпринятые на местах меры гражданской обороны удовлетворительно и отметил, что после эвакуации населения сел Парух и Храморт поручил министерству социального развития и миграции оценить нужды эвакуированных семей и оказать необходимую помощь.

Также была затронута работа различных государственных органов в эти дни по урегулированию вопросов, вытекающих из сложившейся ситуации.

Госминистр отметил, что в результате дополнительных обсуждений и проработок за последние месяцы по части гражданской обороны намечен ряд направлений, и значительная часть работ уже успешно реализуется. С докладами выступили руководители соответствующих служб.

Были обсуждены краткосрочные и долгосрочные задачи, предусмотренные планом гражданской обороны. Артак Бегларян дал ряд поручений для решения неотложных вопросов, вытекающих из сложившейся ситуации, а также для более долгосрочной и системной работы.