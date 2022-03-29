Эдмон Казарян назначен и.о. директора зоопарка Еревана

Мэр Еревана Грачья Саркисян представил сотрудникам зоопарка врио директора Эдмона Казаряна. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, касаясь проблем в зоне отдыха, мэр подчеркнул, что для того, чтобы регулировать сферу, в парке прежде всего должен быть хороший управляющий.

«Проблемы, которые сегодня существуют в зоопарке, требуют эффективного управления, ежедневного контроля и последовательной работы. Что касается профессиональных вопросов, то у зоопарка скоро будет также новый заместитель директора, и вместе с советом правления, я уверен, мы найдем эффективные решения», - сказал мэр и поблагодарил бывшего директора Аревик Мкртчян за ее работу.

Мэр Саркисян прогулялся по парку, на месте ознакомился с существующими проблемами, побеседовал с работниками.