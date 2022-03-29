Роза Лин выступит под номером 17 в первом полуфинале конкурса «Евровидение 2022»

Представительница Армении Роза Лин с песней «Snap» выступит под номером 17 в первом полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение 2022». Первый полуфинал конкурса состоится 10 мая. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте конкурса.

Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал — 14 мая.

Соревнования в 2022 году пройдут в Турине, в спортивно-концертном комплексе «ПалаОлимпико».