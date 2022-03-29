В Дании назвали воинствующий исламизм главной террористической угрозой безопасности

Основная террористическая угроза национальной безопасности Дании исходит от лиц, связанных и симпатизирующих воинствующему исламизму в лице таких организаций, как "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Подтверждением этому служит серьезное количество предотвращенных терактов на территории Дании, говорится в опубликованном во вторник последнем докладе Службы разведки и безопасности (РЕТ) "Оценка террористических угроз для Дании", где впервые описывается угроза антивластного терроризма, уровень которой характеризуется как "серьезный", передает Арменпресс.

"Вероятность для простого датчанина оказаться жертвой террора очень мала. Однако, по оценке Службы разведки и безопасности, в Дании и за ее пределами по-прежнему есть лица, представляющие террористическую угрозу для Дании. При этом за последние годы в стране предотвращено заметное число терактов. Именно поэтому мы считаем, что террористическая угроза продолжает оставаться серьезной", - прокомментировал глава ведомства Микаэль Хаманн в пресс-релизе.

Что касается впервые упомянутого антивластного экстремизма, то речь здесь идет об использовании насилия против политиков, госслужащих, выборных лиц.

В докладе также отмечается роль пандемии коронавируса, которая, не будучи "движущей силой террористической угрозы", сделала общую картину "более комплексной".

В документе отмечается, что основным источником террористической угрозы является правоэкстремистская среда и это соответствует общей картине Запада. Опасность же левого экстремизма превратилась из "ограниченной" в "минимальную".