Президент Армении принял посла Королевства Нидерландов в Армении
16:46, 29 Март, 2022
29 марта президент Республики Ваагн Хачатурян принял посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Николаса Схермерса.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, посол Схермерс поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента, пожелал ему плодотворной работы.
Президент Армении отметил значение дальнейшего расширения армяно-нидерландских дружественных отношений и двустороннего сотрудничества.
Состоялся обмен мнениями по различным вопросам, в том числе по углублению сотрудничества в сферах экономики, образования, науки и новых технологий и реализации совместных программ.
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