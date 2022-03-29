Администрация Байдена предлагает сократить помощь США Армении на $ 21 млн: Комиссия Ай Дата

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, согласно проекту Белого дома государственного бюджета на 2023 г., предлагает выделить Армении по линии внешней помощи 24 миллиона долларов, что на 21 миллион меньше, чем в 2022 году. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Вашингтонский офис Армянского национального комитета Америки.

Армянский национальный комитет разочарован тем, что годовой бюджет президента Байдена обнародован после того, как стало известно, что США предоставят Азербайджану более 164 млн долларов военной помощи, в то время как Армения получит лишь 24 млн долларов помощи и нет никакой финансовой помощи Республике Арцах.

«Мы ожидаем, что наши союзники в Конгрессе, партнеры по коалиции и общественные активисты будут работать над процессом предоставления иностранной помощи, чтобы резко увеличить помощь США как Армении, так и Арцаху», - сказал исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян.

Бюджет администрации Байдена на 2023-й финансовый год включает 23 405 000 долларов иностранной помощи и 600 000 долларов военной помощи Армении. Отдельной строкой бюджета предусмотрены 6 050 000 долларов для борьбы с наркотиками и для правоохранительных органов Армении. В 2022 году США выделили Армении 45 миллионов долларов и 2 миллиона долларов в 2020 году для оказания помощи при разминировании территорий в Арцахе после турецко-азербайджанской агрессии.