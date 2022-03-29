США следят за операциями бизнесменов и компаний из России

Министерство финансов США отслеживает транзакции российских бизнесменов и компаний для выявления возможного обхода санкций, введенных против России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, американский Минфин предупредил бизнесменов и компании о таких действиях. В США могут также отслеживать операции лиц, еще не попавших под санкции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Предположительно, как пишет газета, в Вашингтоне заметили "всплеск попыток" ряда россиян и компаний в РФ якобы скрыть транзакции. Источник издания также утверждает, что в США якобы наблюдают перевод средств новым партнерам, а также, предположительно, создание фиктивных компаний.

"Мы следим за такими действиями", - добавил источник.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.