В США заявили, что вместе с союзниками намерены ввести новые санкции против России

США и их союзники намерены ввести дополнительные существенные санкции против России, чтобы сдержать развитие ее экономики. Об этом говорится в подготовленной для выступления на конференции в Лондоне речи заместителя министра финансов США Уолли Адейемо. Текст был распространен во вторник Министерством финансов США.

"Наши союзники и партнеры намерены предпринимать дополнительные важные шаги для сдерживания развития российской экономики до тех пор, пока продолжается вторжение России", - отмечается в заявлении. Адейемо сообщил, что в ходе нынешней поездки в Европу он обсуждает с союзниками "усилия по ограничению финансовых ресурсов Кремля для продолжения войны, способы предотвращения обхода западных санкций, коллективные меры воздействия на ключевые сектора российской экономики",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы будем все больше концентрироваться на наших мерах против отраслей промышленности, которые имеют критически важное значение для способности России проецировать свою мощь, закупать военную технику", - подчеркнул заместитель министра финансов США.

Он добавил, что США будут продолжать оказывать помощь Украине, поставляя ей необходимую технику.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.