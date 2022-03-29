МВД Арцаха призывает не делать сообщений или заявлений, создающих напряженность

МВД Республики Арцах призывает представителей СМИ, активных пользователей социальных сетей, все общественные и политические круги сохранять строжайшую сдержанность, не делать публикаций или заявлений, провоцирующих атмосферу излишней и ненужной напряженности.

«На фоне определенной напряженности, сложившейся в последние дни в Республике Арцах, широкие общественные круги, несмотря на обеспокоенность, продолжают сохранять хладнокровие и спокойствие. В частности, учитывая, что с 24 по 13:00 29 марта, выезд и въезд граждан из Республики Арцах в Республику Армения продолжался в обычном и нормальном режиме, лишь с некоторыми незначительными колебаниями.

Тем не менее, пользуясь случаем, обращаемся к представителям средств массовой информации, активным пользователям социальных сетей, всем общественным и политическим кругам, сохранять строжайшую сдержанность, не делать публикаций или заявлений, провоцирующих атмосферу излишней и ненужной напряженности.

Время показало, что периодически провоцируемые врагом провокации не могут сломить героический народ Арцаха, и ничто не может лишить нас стремления и желания мирно жить и созидать на своей родной земле», - говорится в призыве МВД Арцаха.