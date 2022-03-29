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МВД Арцаха призывает не делать сообщений или заявлений, создающих напряженность

МВД Арцаха призывает не делать сообщений или заявлений, создающих напряженность

МВД Республики Арцах призывает представителей СМИ, активных пользователей социальных сетей, все общественные и политические круги сохранять строжайшую сдержанность, не делать публикаций или заявлений, провоцирующих атмосферу излишней и ненужной напряженности.

«На фоне определенной напряженности, сложившейся в последние дни в Республике Арцах, широкие общественные круги, несмотря на обеспокоенность, продолжают сохранять хладнокровие и спокойствие. В частности, учитывая, что с 24 по 13:00 29 марта, выезд и въезд граждан из Республики Арцах в Республику Армения продолжался в обычном и нормальном режиме, лишь с некоторыми незначительными колебаниями.

Тем не менее, пользуясь случаем, обращаемся к представителям средств массовой информации, активным пользователям социальных сетей, всем общественным и политическим кругам, сохранять строжайшую сдержанность, не делать публикаций или заявлений, провоцирующих атмосферу излишней и ненужной напряженности.

Время показало, что периодически провоцируемые врагом провокации не могут сломить героический народ Арцаха, и ничто не может лишить нас стремления и желания мирно жить и созидать на своей родной земле», - говорится в призыве МВД Арцаха.


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