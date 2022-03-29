Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Украину для оказания технической помощи по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном во вторник заявлении МАГАТЭ.

Визит продолжится в течение этой недели. Гросси посетит одну из украинских АЭС.

Гендиректор нацелен также отправить "экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты" и доставить "жизненно важные материалы для обеспечения безопасности и охраны, включая оборудование для мониторинга и аварийного реагирования".

"Военный конфликт подвергает украинские атомные электростанции и другие объекты с радиоактивными материалами беспрецедентной опасности. Мы должны принять срочные меры, чтобы обеспечить их безопасную и надежную работу, снизить риск ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья и окружающей среды как на Украине, так и за ее пределами", - подчеркнул Гросси.