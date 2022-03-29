Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

Роберт Кочарян нездоров: судебное заседание отложено

Роберт Кочарян нездоров: судебное заседание отложено

Суд общей юрисдикции города Еревана (резиденция Шенгавита) отложил рассмотрение дела о предполагаемой взятке второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как передает «Арменпресс», Кочарян не смог явиться на судебное заседание.

Адвокат Роберта Кочаряна Ованнес Худоян сообщил суду, что второй президент Армении не явился на сегодняшнее судебное заседание из-за плохого самочувствия. Защитник представил соответствующую медицинскую справку и сообщил, что, по предварительным данным, лечение продлится около 10 дней.

Учитывая отсутствие президента Кочаряна, судебное заседание было отложено до 12 апреля.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]