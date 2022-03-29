Зеленый iphone в магазинах зеленого оператора на лучших условиях кредита

Для тех, кто ценит продукцию Apple, в центрах продаж и обслуживания Ucom, а также в интернет-магазине Ucom запущены «альпийские» смартфоны Apple iPhone 13 Pro с лучшими условиями кредита.

По данным Apple, iPhone 13 изготовлен из так называемого «алюминия аэрокосмического класса», а iPhone 13 Pro - из «хирургической нержавеющей стали». Покупатель заметит, что iPhone 13 имеет полированную алюминиевую поверхность, а iPhone 13 Pro - глянцевую поверхность из нержавеющей стали.

Более того, iPhone 13 Pro имеет возможность видеозаписи с качеством Apple ProRes 4K со скоростью до 30 кадров в секунду. Эта функция особенно понравится профессиональным операторам. По заявлению Apple, при производстве моделей iPhone 13 использовались материалы, которые сведут к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

«Мы продолжаем пополнять наш ассортимент новейшими гаджетами и смартфонами, известными сегодня во всем мире. Напоминаем, что в случае приобретения любого смартфона до 7 апреля у покупателей будет возможность бесплатного пользования предоплаченным тарифным планом Level Up 1700 в течение одного месяца», - сообщил генеральный директор Ucom Ара Хачатрян.

Предоплаченный тарифный план Level Up 1700 предоставляет 200 минут для звонков во все местные сети, в Арцах, США, Канаду, 6 ГБ мобильного интернета, а также возможность бесплатного доступа к более чем 18 известным приложениям. Эти приложения включают WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, Zoom, Duolingo, Microsoft Teams и Google Meet.

Смартфонам iPhone предоставляются лучшие условия кредитования. Первые 12 месяцев - 0% первоначального взноса, 0% годовой процентной ставки и 0% за обслуживание.