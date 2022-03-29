В ЕК заявили, что кризис вокруг Украины не угрожает продовольственной безопасности Европы

Кризис вокруг Украины не привел к появлению угрозы для продовольственной безопасности Европы, однако такой риск есть для Ближнего Востока и Северной Африки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в опубликованном во вторник интервью газете El Pais.

"Импорт с Украины составлял €6 млрд в год до войны, - отметил он. - Это крупные цифры, но их потеря не создает опасности для безопасности Европы". "Для продовольственной безопасности Европы риска нет, но [опасность] есть для Ближнего Востока и Северной Африки", - считает Войцеховский.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.