Неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета, совершающего рейс Ереван-Москва
Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в самолете, совершающем рейс из Еревана в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.
«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о бомбе, заложенной в самолете, совершающем рейс из Еревана в Москву. Самолет находится в полете, после приземления его проверят специалисты», - сообщил источник.
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