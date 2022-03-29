Япония ввела запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей и ювелирных изделий
12:29, 29 Март, 2022
Япония одобрила во вторник запрет на экспорт автомобилей класса "люкс", ювелирных изделий и произведений искусства в Россию в рамках экономических санкций, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Согласно решению кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисиды, запрет вступает в силу 5 апреля.
"Мы будем сотрудничать с международным сообществом, включая G7, для введения жестких санкций", - заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
Согласно правительственным данным, автомобили составляют значительную часть поставок в Россию из Японии.
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