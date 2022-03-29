Мы готовы к диалогу: Ален Симонян представил делегатам Ассамблеи СНГ провокации Азербайджана

Председатель НС РА Ален Симонян на заседании Межпарламентской ассамблеии СНГ обратил внимание присутствующих на ситуацию в Нагорном Карабахе, вторжение азербайджанских вооруженных сил в зону ответственности российского миротворческого контингента и подчеркнул необходимость полного выполнения положений трехсторонних заявлений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальное собрание Армении.

Ален Симонян на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Межпарламентской ассамблеи СНГ, поздравил делегатов СНГ с юбилейным годом.

Председатель НС в основном говорил о межпарламентском сотрудничестве СНГ в межгосударственном и многонациональном формате после подписания Алматинской декларации. Он отметил, что СНГ способствовало сохранению и укреплению политических, социально-экономических, гуманитарных связей, внесло вклад в дальнейшее развитие государственного строительства наших стран на постсоветском пространстве.

Ален Симонян подчеркнул, что на протяжении трех десятилетий совместными усилиями Межпарламентской ассамблеи СНГ была создана модельная законотворческая база, которая регулирует различные сферы. Он заверил, что Армения всегда выступала за повышение роли МПА СНГ на международной арене, укрепление сотрудничества организации с международными, региональными организациями и партнерами. Говоря о роли и возможностях парламентской дипломатии, спикер подчеркнул ее значение, особенно в вопросах мира и безопасности.

Обращая внимание собравшихся на нынешнюю ситуацию в Нагорном Карабахе, Ален Симонян, в частности, коснулся вторжения азербайджанских вооруженных сил 24 марта в село Парух Аскеранского района НКР, находящееся в зоне контроля миротворческого контингента, что стало грубым нарушением положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Глава парламента отметил, что применение оружия и беспилотников, в очередной раз привело к человеческим жертвам, есть и раненые.

«Мы ожидаем, что миротворческие силы Российской Федерации в Нагорном Карабахе предпримут практические шаги для урегулирования ситуации и предотвращения новых жертв и боевых действий, а азербайджанские силы вернут на их позиции, бывшие 23 марта», - сказал он.

По словам главы парламента, ситуация в Нагорном Карабахе очень напряженная. Он подчеркнул, что подобные действия, наряду с резким обострением ситуации с безопасностью в мире, могут привести к новой эскалации в регионе. Ален Симонян отметил, что Армения высоко оценивает заявление Минобороны России, против которого, однако, выступила азербайджанская сторона. Председатель НС сообщил своим коллегам, что послевоенные гуманитарные и другие вопросы еще не разрешены, особо подчеркнув вопрос армянских военнопленных и заложников, число которых, по подтвержденным Азербайджаном данным, составляет 38 человек.

Председатель НС отметил, что вопросы сохранения армянского исторического, культурного и духовного наследия на территориях, подконтрольных ВС, являются судьбоносными.

«Гарантия прав и свобод армян Нагорного Карабаха и вопрос о статусе Нагорного Карабаха являются принципиальными и основополагающими. Мы неоднократно заявляли, что этот конфликт является вопросом не территории, а прав. В этом контексте мы считаем необходимостью полную реализацию трехсторонних заявлений, подписанных премьер-министром Республики Армения, президентами Российской Федерации и Азербайджанской Республики 9 ноября 2020 года и 26 ноября 2021 года в Сочи. Как и прежде, Армения придает большое значение нормальным отношениям с соседними странами. Мы готовы к диалогу, который должен привести к установлению прочного мира в регионе, и поэтому, подтверждая ранее сформулированную позицию, предлагаем Азербайджану немедленно начать переговоры о заключении мирного соглашения», - заявил спикер НС РА в заключительной части своего выступления.