Переговоры делегаций РФ и Украины стартовали в Стамбуле

В Стамбуле во вторник утром начались переговоры российской и украинской делегаций при участии президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана,

В Стамбуле во вторник утром начались переговоры российской и украинской делегаций при участии президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана.

Кадры с начала встречи транслирует телеканал Russia Today. Как сообщает агентство Anadolu, переговоры проходят во дворце "Долмабахче".

Перед началом переговоров Эрдоган обратился к их участникам с краткой речью. Он выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать проведению личной встречи российского и украинского президентов, и заявил, что Турция готова принять на своей территории такую встречу.

Эрдоган указал, что Турция "глубоко обеспокоена" ситуацией вокруг Украины и призывает к прекращению огня.

Договоренность о проведении переговоров в Стамбуле была достигнута в ходе телефонного разговора президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

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Кадры с начала встречи транслирует телеканал Russia Today. Как сообщает агентство Anadolu, переговоры проходят во дворце "Долмабахче".

Перед началом переговоров Эрдоган обратился к их участникам с краткой речью. Он выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать проведению личной встречи российского и украинского президентов, и заявил, что Турция готова принять на своей территории такую встречу.

Эрдоган указал, что Турция "глубоко обеспокоена" ситуацией вокруг Украины и призывает к прекращению огня.

Договоренность о проведении переговоров в Стамбуле была достигнута в ходе телефонного разговора президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.